Захарова оценила отказ Варшавы отмечать День освобождения от нацистов

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила отказ Варшавы официально отмечать 75-летие освобождения от немецких нацистов. Соответствующий пост появился на ее странице в Facebook.

«Я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения? Одновременно с этим предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются», — выразила мнение дипломат. Она добавила, что такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье.

Материалы по теме Другая война Веселая жизнь нацистов на страшных снимках из захваченной Польши

Ранее РИА Новости сообщило, что Варшава много лет не отмечает 17 января День освобождения Польши советскими войсками и не будет этого делать в 2020 году. При этом представитель Варшавы по приглашению Союза солдат Войска польского возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В то же время в Москве на Поклонной горе в эту честь дадут салют.

В 2019 году Польша не пригласила Россию на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны из-за современного политического контекста. При этом в июле того же года польские власти намеревались отправить приглашение президенту России Владимиру Путину на памятные мероприятия в честь годовщины освобождения лагеря Освенцим в Польше. Они должны пройти 27 января 2020 года. Скорее всего, российский лидер не будет там присутствовать. Тогда пресс-секретарь главы Польши Блажей Спыхальский подчеркивал, что факт освобождения лагеря советской армией является историческим.

Немецкая оккупация закончилась в 1945 году поражением Германии от антигитлеровской коалиции. Советская армия выбила захватчиков с территории СССР и Польши. 17 января 1945 года была освобождена Варшава, а к февралю — почти вся Польша.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru