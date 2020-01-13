Захарова оценила отказ Варшавы отмечать День освобождения от нацистов

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила отказ Варшавы официально отмечать 75-летие освобождения от немецких нацистов. Соответствующий пост появился на ее странице в Facebook.
«Я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения? Одновременно с этим предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются», — выразила мнение дипломат. Она добавила, что такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье.
Ранее РИА Новости сообщило, что Варшава много лет не отмечает 17 января День освобождения Польши советскими войсками и не будет этого делать в 2020 году. При этом представитель Варшавы по приглашению Союза солдат Войска польского возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В то же время в Москве на Поклонной горе в эту честь дадут салют.
В 2019 году Польша не пригласила Россию на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны из-за современного политического контекста. При этом в июле того же года польские власти намеревались отправить приглашение президенту России Владимиру Путину на памятные мероприятия в честь годовщины освобождения лагеря Освенцим в Польше. Они должны пройти 27 января 2020 года. Скорее всего, российский лидер не будет там присутствовать. Тогда пресс-секретарь главы Польши Блажей Спыхальский подчеркивал, что факт освобождения лагеря советской армией является историческим.
Немецкая оккупация закончилась в 1945 году поражением Германии от антигитлеровской коалиции. Советская армия выбила захватчиков с территории СССР и Польши. 17 января 1945 года была освобождена Варшава, а к февралю — почти вся Польша.