Россияне массово «забьются» татуировками в честь годовщины Сталинградской битвы

В Волгограде в честь 77-й годовщины победы советских войск в Сталинградской битве проведут мероприятие, в ходе которого участники массово «забьются» татуировками. Об этом сообщает сетевое издание V1.RU.

Тату-баттл состоится 2 февраля, в нем примут участие как местные мастера, так и татуировщики из других регионов. Соревнования пройдут в трех направлениях: «Графика», «Реализм» и «Традиция». Победители получат денежные призы из фонда, сформированного за счет сборов участников баттла.

В 2019 году, накануне Дня Победы, в Санкт-Петербурге мануфактура по резке металла запустила серию «праздничных» тематических мангалов в виде танка Т-34, немецкого «Тигра» или атомной подлодки. Одна такая установка весит 120 килограммов, ее стоимость — 92 тысячи рублей. Производитель предлагает также бюджетную версию за 30 тысяч рублей. «Почему выбрал именно Т-34? Это символ победы, легендарный танк, а не просто какой-то танк. Но у нас можно заказать и "Тигр"», — сказал директор фирмы в ответ на вопрос о возможных претензиях патриотически настроенных граждан.

2 февраля 1943 года — день разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Волгоград назывался Сталинградом до 1961 года. Сталинградская битва — одно из важнейших сражений Великой Отечественной войны, в нем погибло более 1,5 миллиона человек.

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