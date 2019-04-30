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Россиянам предложили пожарить шашлыки в Т-34

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В Санкт-Петербурге мануфактура по резке металла запустила серию тематических мангалов в виде танка Т-34, немецкого «Тигра» или атомной подлодки. Об этом сообщает «Фонтанка».

Одна такая установка весит 120 килограммов и стоит 92 тысячи рублей. Производитель предлагает также бюджетную версию, за 30 тысяч. По словам владельца мануфактуры Николая Бурова, подобные изделия в России делались и раньше, но стоили дороже. В Санкт-Петербурге налажено серийное производство.

Фирма продает по 10-15 мангалов в день, рассказал Буров. Период с 1 по 9 мая является самым прибыльным в году — на него приходится треть годовых продаж. В этом сезоне планируется продать примерно 300 мангалов.

«Почему выбрал именно Т-34? Это символ победы, легендарный танк, а не просто какой-то танк. Но у нас можно заказать и "Тигр"», — заявил директор фирмы в ответ на вопрос о возможных претензиях со стороны патриотически настроенных граждан.

По словам председателя Совета инвалидов воинов-интернационалистов Андрея Окунева, производство таких мангалов — это «кощунство». «И не важно, Т-34 это или "Тигр", это не играет роли. Нет проблем, пусть будет статуя, но не мангал», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в Саратове общежитие оформили ко Дню Победы, украсив фасад здания праздничным плакатом с фотографиями немецких солдат. По словам одного из читателей, на нем изображен осмотр немцами подбитого советского танка Т-34. На другом фото офицер вермахта отдает команды унтер-офицерскому составу во время Сталинградской битвы.

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