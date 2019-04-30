Ко Дню Победы российское общежитие украсили фотографиями солдат вермахта

В Саратове общежитие номер 2 имени Вавилова на пересечении Пугачевской и 2-й Садовой оформили ко Дню Победы, украсив фасад здания праздничным плакатом с изображениями военнослужащих гитлеровской Германии. Об этом сообщает «Взгляд-инфо».

По данным издания, в субботу, 27 апреля, у входа в общежитие появился праздничный плакат с фотографиями улыбающихся немецких солдат. Как сообщил один из читателей, на одном из кадров изображен осмотр немцами подбитого советского танка Т-34. На танке по-немецки написано Beschlagnahmt, что в переводе на русский означает «конфисковано».

На другом фото офицер вермахта отдает команды унтер-офицерскому составу во время Сталинградской битвы.

По словам читателя издания, сообщившего в редакцию об ошибке, плакат сняли и повесили вместо него поздравление «С Днем Победы».

В вермахте первыми придумали использовать трофейные танки Т-34 в качестве тягачей и инженерных машин. С захваченных танков снимались башни, которые чаще всего были выведены из строя, и вооружение, а шасси использовались в качестве тягача, инженерной или санитарной машины либо для подвоза боеприпасов, пояснил военный эксперт Алексей Хлопотов.

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