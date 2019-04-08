Наука и техника
 
Последние новости
Россия ответила на учения НАТО
Усыпанный карамелью МКАД сняли на видео 
У Шестуна изъяли имущество на 10 миллиардов рублей
Армия защитила протестующих африканцев от полиции
Спасение непутевого вора с карниза 22-го этажа попало на видео
Порошенко согласился на предложенную Зеленским дату дебатов
В нацпроекты России решили привлечь арабов
Внешность модели оттолкнула покупателей женских станков для бритья
Гимнастка исполнила прыжок и сломала обе ноги при приземлении
Новости партнеров

Немцам приписали оригинальную идею использования трофейных Т-34

Перейти в «Мою Ленту»

В вермахте первыми придумали использовать трофейные танки Т-34 в качестве тягачей и инженерных машин, пишет в своем блоге военный эксперт Алексей Хлопотов. Согласно его выводам, первые такие машины появились у германской армии в 1942 году, тогда как советские военные получили аналогичную технику гораздо позже.

«В части переделки Т-34 в тягач они (немцы — прим. «Ленты.ру»), чаще всего особо не заморачивались. Отверстие в подбашенном листе они просто прикрывали брезентом и рассекали на таких Т-34 как в кабриолете», — отмечает Хлопотов.

С захваченных танков снимались башни, которые чаще всего были выведены из строя, и вооружение, а шасси использовалось в качестве тягача, инженерной или санитарной машины либо для подвоза боеприпасов, пояснил эксперт.

Силы вермахта применяли и Т-34 в бою. В германской армии боеспособные «тридцатьчетверки» получали обозначение T-34 747 (r) или Panzerkampfwagen 747 (r) и поступали на вооружение 1-й, 8-й и 11-й танковых дивизий, а также одного из батальонов дивизии СС «Дас Райх». Некоторое количество таких машин имелось и в нескольких других дивизиях СС. Известно, что на трофейном Т-34 воевал один из танковых асов Третьего рейха Эмиль Зейбольд.

Т-34 — самый массовый танк Второй мировой войны. В серийное производство пошел в 1940 году. Было выпущено более 35 тысяч Т-34, не включая его последней модификации Т-34-85, которых было выпущено более 30 тысяч с учетом лицензионных машин.

Потери СССР в средних танках (коим является Т-34) в Великой Отечественной войне составили почти 44,9 тысячи единиц.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Отдавший России Т-34 Лаос получил «Белых орлов»
Россия обзавелась батальоном освященных Т-34
Раскрыта цена танков в годы Великой Отечественной войны
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:08 7 апреля

До самых костей

Перемена климата заставила древних людей голодать и поедать друг друга
22:05 6 апреля

В России испытали «Панцирь-СМ»

17:34 7 апреля

Появилось видео со стреляющим дровами российским Т-80

13:45 6 апреля

Опровергнута польза умеренного потребления алкоголя для профилактики инсульта

Наука и техника00:01 3 апреля

Восточный переворот

Россия уходит из Байконура. Но продолжает вкладывать в него деньги
04:55 6 апреля

Стало известно о подглядывании американских спутников-шпионов за российскими

16:54 6 апреля

Истребитель подбил сам себя на военных учениях

18:57 5 апреля

«Роскосмос» отпразднует День космонавтики за 22 миллиона рублей

Наука и техника00:03 5 апреля

«Обида на Европу объединила всех»

Как война с Турцией разожгла антирусскую истерию и рассорила Россию с Западом
08:5731 марта

Названо мощнейшее оружие НАТО для войны с Россией

17:12 5 апреля

Япония сбросила на астероид бомбу

20:02 5 апреля

Удары «Москитами» в Черном море попали на видео

Россия
«Нас как бы не спросили»
Почему Хрущев отдал Крым Украине и как это изменило историю
«Гнобить нас стали недавно»
Российские врачи — об ошибках, нехватке лекарств и играх со смертностью
«Гена, ты неправильный человек!»
Российский пенсионер продал квартиру и внедорожник. И построил спортзал для инвалидов
Региональные власти отказались закупать лекарства для россиян с ВИЧ
Кремль отказал жертве «Новичка» во встрече с Путиным
«Сеть» пополнила список ФСБ террористических сообществ
Пескова вновь спросили о поддержке Москвой маршала Хафтара
Все материалы
Мир
Костюмированная акция против китайского правительства «Меня схватили, как собаку»
Как Китай расправляется с врагами государства и платит Западу за молчание
Россия ответила на учения НАТО
Армия защитила протестующих африканцев от полиции
Подсчитаны жертвы первых боев за столицу Ливии
США задумали объявить Корпус стражей исламской революции террористами
Спецназ на всю голову
США, СССР и Третий рейх пытались создать боевых экстрасенсов. Теперь этим занялась Россия
В Ливии начался военный переворот
Мятежный маршал попросил помощи у России и двинул войска на столицу
Все материалы
Бывший СССР
«Американцы считают себя супернародом»
Пьянство, скандалы и потери по всему миру. Чем обернулась для прибалтов служба в НАТО
Порошенко согласился на предложенную Зеленским дату дебатов
Казахский исход
Назарбаев был гарантом национального мира. С его уходом русскоязычные начинают уезжать
Зеленский назвал Порошенко другую дату дебатов
В Литве задержан бывший посол страны в России
Порошенко и Зеленский во втором туре выборов на Украине
Первые данные экзитполов, нарушения и обвинения России во вмешательстве
На белорусских аграриев обрушились репрессии из-за «Освенцима» в коровнике
Все материалы
Экономика
Алико ДанготеБелая ворона
Он выбился в люди, живя среди людоедов. Теперь он самый богатый человек Африки
На пути к маразму
Население земли стремительно стареет. Это стало глобальной проблемой
Требования к ресторанам и кафе решили изменить
В нацпроекты России решили привлечь арабов
В работе Сбербанка произошел сбой
Банки обяжут предупреждать клиентов о потерях
«Ненужным» Sukhoi SuperJet дали еще один шанс
Все материалы
Силовые структуры
«Отслужишь как на курорте!»
В России начался весенний призыв. Как и где военкоматы ищут новобранцев
«Пошел поговорить — и дважды всадил в капитана заточку»
В 90-х он ходил на стрелки с ореховскими и выживал на зонах: рассказ русского гангстера
Тариэл Ониани«Их ночной кошмар может стать реальностью»
Он проиграл войну за криминальный трон России и отсидел 10 лет. Его враги ждут мести
Отказавшуюся брать в тюремщики кандидатов с тату и маникюром сотрудницу накажут
Работавшего в российской больнице врачом убийцу-психа снова полечат
«Ночного губернатора» Петербурга обвинили по делу об убийстве Старовойтовой
Сотрудница пенсионного фонда оформила своему отцу пенсию в 150 тысяч рублей
Все материалы
Наука и техника
До самых костей
Перемена климата заставила древних людей голодать и поедать друг друга
Восточный переворот
Россия уходит из Байконура. Но продолжает вкладывать в него деньги
«Обида на Европу объединила всех»
Как война с Турцией разожгла антирусскую истерию и рассорила Россию с Западом
В России испытали «Панцирь-СМ»
Опровергнута польза умеренного потребления алкоголя для профилактики инсульта
Стало известно о подглядывании американских спутников-шпионов за российскими
«Роскосмос» отпразднует День космонавтики за 22 миллиона рублей
Все материалы
Спорт
Тора Брайт«Я ломала челюсть и снова выходила на трассу»
Она принесла Австралии первое олимпийское золото в сноуборде. Но переехала в США
Гимнастка исполнила прыжок и сломала обе ноги при приземлении
Травмированный футболист пролежал на поле несколько часов в ожидании скорой
Слуцкий разразился тирадой в адрес «худшего судьи в мире»
Мойзе КинВундер Кин
Этот 19-летний нападающий блистает в «Ювентусе». Скоро он заменит Роналду
Футболист ПСЖ отметился худшим промахом в истории
«Дикий» боксерский поединок вместил десять нокдаунов за пять раундов
Все материалы
Культура
Суд отпустил Серебренникова из-под домашнего ареста
О его невиновности полтора года говорили во всем мире. Он считает, что «победа уже близка»
«У них было много общих причуд»
Неизвестные факты о жизни Курта Кобейна и его романе с Кортни Лав
«Здесь до сих пор 1990-е»
Почему школьникам нравится юный рэпер Coldcloud с голосом Жукова из «Руки Вверх!»
Прокуратура открестилась от отмены концертов и переложила вину на организаторов
Серебренников прокомментировал свое освобождение из-под домашнего ареста
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Названа любимая песня россиян для поездок в такси
Все материалы
Интернет и СМИ
Культ жестокости
 
Вечный суд
Google годами уничтожал конкурентов по всему миру. Теперь с ним борются целые государства
Черная невеста
Убийство известной телеведущей опечалило весь мир. Через 20 лет загадок стало больше
Немецкий телеведущий рассказал о «вторжении» России в Эстонию
Возвышающийся над миром Путин попал на обложку Time
Соловьев объяснил изгнание из студии польского эксперта после слов о СССР
«Вы в порядке в загробной жизни?»
Украинец собирает лайки на «беседах» с умершими знаменитостями. Его смотрят миллионы
Все материалы
Ценности
Эпатаж по-русски
Нагота, балаклавы и женщины в черном: чем удивила неделя моды в Москве
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Почти карикатурный персонаж Риз Уизерспун опровергает все стереотипы о «судебном стиле»«Ситуация серьезная, тут все по-настоящему»
Одежда может спасти от тюрьмы или все испортить: тонкости судебной моды
Британца лишили имени в Instagram ради аккаунта Меган Маркл
Внешность модели оттолкнула покупателей женских станков для бритья
Раскрыты подробности королевского наказания Меган Маркл
Наряд Ким Кардашьян в церкви оскорбил фанатов
Все материалы
Путешествия
«Они молятся пять раз в день, мучают рабов и живут в помоях»
Что российские путешественники нашли в самой бедной стране Африки
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
Роза пустыни
Это архитектурное чудо создали посреди песков. В нем все богатства Катара
По Чернобыльской зоне отчуждения начнут водить туристов
Туристы сняли квартиру и увидели себя на записи скрытой камеры
Boeing сократит производство самолетов 737 МАХ после катастроф
Турист отказался выбрасывать молоко на таможне и выпил 2,5 литра
Все материалы
Из жизни
Сказка наизнанку
Корейцы всю жизнь делают себя лучше. Это оборачивается алкоголизмом и суицидами
Элизабет Шорт«Женоненавистник и садист высшего порядка»
Детектив раскрыл самое громкое убийство в США спустя 60 лет. Убийцей оказался его отец
«Приходится держать язык за зубами»
Этот сыщик находит пропавшие сокровища по всему миру. Ему помогает мафия
Газонокосилка утянула мужчину на дно реки
Женщина в последний момент спасла детей из горящей машины
Пациент с опухолью мозга принялся шутить прямо во время операции
На берег Черного моря вынесло 130 килограммов кокаина
Все материалы
Альфа-Cadillac
Cadillac Cien: красивый, быстрый, технологичный и почти серийный
25 автомобилей-бестселлеров России
Рейтинг самых продаваемых автомобилей в марте 2019 года
Koleosница
Длительный тест Renault Koleos: заново знакомимся с самым редким вседорожником марки в России
Безнадежно устаревшие концепты 2000-х
Символы будущего, которое так и не наступило
«УАЗ» показал тюнингованный «козлик» из 90-х
Hyundai придумала имя для нового кроссовера
Volkswagen сделает электрокроссовер с прямоугольным рулем
Все материалы
Дом
Тайский пассаж
Обычный врач увлекся фотографированием городов. Его снимки странные, но прекрасные
«Все жители тут становятся психами»
Москвичка уехала из столицы, чтобы счастливо жить в провинции
Потянулись к солнцу
Россияне засобирались в Крым и Сочи. Спрос на курортное жилье растет
Цена нового жилья в Москве достигла исторического максимума
Усадьбу в Москве выставили на продажу за четыре миллиарда рублей
Россия обогнала США и Великобританию по росту цен на жилье
Россияне бросились скупать подешевевшую недвижимость в Турции
Все материалы