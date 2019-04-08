Немцам приписали оригинальную идею использования трофейных Т-34

В вермахте первыми придумали использовать трофейные танки Т-34 в качестве тягачей и инженерных машин, пишет в своем блоге военный эксперт Алексей Хлопотов. Согласно его выводам, первые такие машины появились у германской армии в 1942 году, тогда как советские военные получили аналогичную технику гораздо позже.

«В части переделки Т-34 в тягач они (немцы — прим. «Ленты.ру»), чаще всего особо не заморачивались. Отверстие в подбашенном листе они просто прикрывали брезентом и рассекали на таких Т-34 как в кабриолете», — отмечает Хлопотов.

С захваченных танков снимались башни, которые чаще всего были выведены из строя, и вооружение, а шасси использовалось в качестве тягача, инженерной или санитарной машины либо для подвоза боеприпасов, пояснил эксперт.

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Силы вермахта применяли и Т-34 в бою. В германской армии боеспособные «тридцатьчетверки» получали обозначение T-34 747 (r) или Panzerkampfwagen 747 (r) и поступали на вооружение 1-й, 8-й и 11-й танковых дивизий, а также одного из батальонов дивизии СС «Дас Райх». Некоторое количество таких машин имелось и в нескольких других дивизиях СС. Известно, что на трофейном Т-34 воевал один из танковых асов Третьего рейха Эмиль Зейбольд.

Т-34 — самый массовый танк Второй мировой войны. В серийное производство пошел в 1940 году. Было выпущено более 35 тысяч Т-34, не включая его последней модификации Т-34-85, которых было выпущено более 30 тысяч с учетом лицензионных машин.

Потери СССР в средних танках (коим является Т-34) в Великой Отечественной войне составили почти 44,9 тысячи единиц.

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