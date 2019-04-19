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Россиянин погрел воду на Вечном огне по «сигналу из космоса»

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RT

В Волгограде камера видеонаблюдения зафиксировала, как россиянин греет воду в кружке над Вечным огнем. Видео произошедшего появилось на сайте RT.

По данным издания, инцидент произошел 18 апреля. Погревший на Вечном огне воду мужчина приехал в Волгоград из Свердловской области. Нарушитель пояснил, что во время прогулки по городу получил «сигнал из космоса» о том, что ему нужно срочно выпить теплой воды.

В управлении МВД по Волгоградской области пояснили, что россиянина задержали и отправили на лечение в психиатрическую больницу, где он проведет около трех недель.

В прошлом году на Марсовом поле в Санкт-Петербурге задержали 36-летнего нетрезвого мужчину, рвавшего цветы, венки и забросавшего ими Вечный огонь. В отделе полиции на него составили административный протокол о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП России).

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