Осквернившие «Родину-мать» россияне помыли мемориал

Трое россиян, осквернивших «Родину-мать» в Буденновске Ставропольского края, помыли мемориал. Об этом губернатор региона Владимир Владимиров рассказал в своем Instagram-аккаунте.
По словам губернатора, осквернившие мемориал россияне совершеннолетние. Одному из них больше 20 лет. Все нарушители — «из-за пределов края».
В воскресенье, 7 апреля, россияне были задержаны. По факту правонарушения возбуждено уголовное дело по статье 244 УК («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения, совершенное группой лиц»).
Ранее губернатор выложил в своем профиле снимок, на котором россиянин справляет нужду на мемориал, пока двое его друзей сидят у Вечного огня на лавочке. Уточняется, что они пришли туда погреться, специально принесли скамейку к огню и подбрасывали в него принесенные к мемориалу цветы.
В прошлом году задержали 36-летнего нетрезвого мужчину, рвавшего цветы, венки и забросавшего ими Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. В отделе полиции на него составили административный протокол о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП России).