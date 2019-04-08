Осквернившие «Родину-мать» россияне помыли мемориал

Трое россиян, осквернивших «Родину-мать» в Буденновске Ставропольского края, помыли мемориал. Об этом губернатор региона Владимир Владимиров рассказал в своем Instagram-аккаунте.

По словам губернатора, осквернившие мемориал россияне совершеннолетние. Одному из них больше 20 лет. Все нарушители — «из-за пределов края».

В воскресенье, 7 апреля, россияне были задержаны. По факту правонарушения возбуждено уголовное дело по статье 244 УК («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения, совершенное группой лиц»).

Ранее губернатор выложил в своем профиле снимок, на котором россиянин справляет нужду на мемориал, пока двое его друзей сидят у Вечного огня на лавочке. Уточняется, что они пришли туда погреться, специально принесли скамейку к огню и подбрасывали в него принесенные к мемориалу цветы.

В прошлом году задержали 36-летнего нетрезвого мужчину, рвавшего цветы, венки и забросавшего ими Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. В отделе полиции на него составили административный протокол о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП России).

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!