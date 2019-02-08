Российским школьникам устроили тест на патриотизм

Психолог одной из школ Краснодарского края раздал ученикам десятых классов тест, часть вопросов которого направлена на проверку патриотичности респондентов. Об этом сообщает Medialeaks.

Как рассказал журналистам пожелавший остаться неизвестным десятиклассник, школьный психолог раздал ученикам их параллели тест, состоящий из 72 утверждений, а также специальные бланки для ответов. Каждому утверждению предлагалось поставить оценку от «плюс четырех» до «минус четырех», где первое означает максимальную степень согласия, а второе — столь же сильное несогласие. Тестирование не было анонимным.

Среди вопросов был, например, следующий: «Те, кто критикуют происходящее в стране, не могут счи­таться настоящими патриотами». Или такой: «День Победы (9 Мая) — праздник только для ветеранов и пожилых людей». Школьника они насторожили, поскольку он не понял, зачем психологу такая информация и как она будет использована. Однако большинство одноклассников подростка восприняли тест спокойно, не увидев в нем ничего плохого.

По примерам вопросов, присланным подростком, журналисты нашли данный опросник на образовательном портале «Инфоурок». Он находился в разделе тестов для школьного психолога и назывался «Личностный рост».

Опросник разбит на несколько категорий, каждая из которых призвана оценить отношение к разным понятиям, например, к семье, Земле, миру, труду, культуре, знаниям. Одним из блоков является отношение «к Отечеству», где и находятся вопросы про патриотизм.

Судя по интерпретации итогов, чтобы получить за него максимально хороший результат, нужно как можно увереннее согласиться с тем, что вы многим обязаны своей стране, готовы защищать ее в случае опасности, испытываете сильное волнение при исполнении гимна и хотите прожить в России всю жизнь. Также следует считать, что День Победы — праздник для всех, а патриоты — даже те, кто критикует ситуацию в стране. Прямо противоположные ответы покажут, что респондента отличает обывательское отношение к Родине, которую он легко может поменять.

«Все успехи — это его собственные успехи, а в неудачах виновата страна («да разве в этой стране…»). Может быть, сам он не будет участвовать в осквернении памятников, но точно не осудит других, ведь память — это не то, за что можно получить дивиденды», — говорится в интерпретации результатов.

Ранее сообщалось, что уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила запретить детям отказываться от тестов на наркотики. По ее словам, это одна из мер по обеспечению безопасности в школах.

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