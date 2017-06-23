Минздрав задумался о включении психологии в школьную программу к 2020 году

В школьную программу к 2020 году может быть включена психология. Об этом РИА Новости в пятницу, 23 июня, заявил главный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе.

По его словам, учебник по психологии для школьников разрабатывает институт имени Сербского, для учащихся с третьего по восьмой классы пособия уже готовы. «Осталось еще три года, которые мы должны написать. К концу года мы их допишем», — сказал Кекелидзе.

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Кроме того, эксперты разрабатывают учебник по психологии для педагогов, а также планируют сделать специальное пособие для родителей.

По мнению Кекелидзе, изучение психологии поможет профилактике употребления наркотиков и алкоголя школьниками, а также сократит число случаев суицида среди подростков. Психиатр допустил, что предмет может быть внедрен в программу в рамках курса ОБЖ.

Ранее сообщалось, что на уроках ОБЖ школьникам будут рассказывать о правильном питании, здоровом образе жизни и оказании первой помощи. Разработка новой учебной программы началась весной 2016 года.

