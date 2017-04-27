Бастрыкин допустил проведение в школах диагностики суицидальных рисков

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что в школах предлагается на постоянной основе проводить диагностику суицидальных рисков у учащихся, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что для этого будут предусмотрены специальные психолого-диагностическое мероприятия.

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В марте правительство поддержало законопроект о повышении уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к самоубийству, подготовленный депутатом Госдумы Ириной Яровой.

Днем ранее она заявляла, что несовершеннолетних в интернете к самоубийствам подстрекают при помощи механизмов, разработанных психиатрами и психологами.

В конце 2016 года по делу о «группах смерти» в социально сети «ВКонтакте» арестовали одного из организаторов подобных сообществ, Филиппа Будейкина (известного в интернете как Филипп Лис). Следствие установило, что он подстрекал подростков к суициду с помощью игры. По их данным, действия молодого человека повлияли на решение 15 несовершеннолетних совершить самоубийство.