В Приморских магазинах нашли предлагающую сыграть в «правду или действие» жвачку

В Приморском крае начата доследственная проверка после появления в СМИ информации о продаже в торговых точках региона жевательной резинки, предлагающей сыграть в игру «Правда или действие». Об этом в четверг, 30 марта, сообщается на сайте краевого следственного управления Следственного комитета.

Как сообщила директор краевого департамента лицензирования и торговли Елена Коваль, жалобы на продажу опасного товара поступили от обеспокоенных родителей 17 марта, сообщается на сайте краевой администрации. За две недели проверены 156 предприятий розничной торговли. Опасная продукция выявлена в 10 магазинах.

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«Мы обнаружили, что на обертках жевательной резинки действительно присутствуют надписи, призывающие к выполнению различных заданий с риском для жизни. Департамент оперативно направил обращения в адрес почти 2,5 тысячи предприятий розничной торговли с рекомендацией незамедлительно приостановить реализацию товара», — отметила Коваль, добавив, что экспертное заключение предстоит вынести Роспотребнадзору.

Ранее в Роспотребнадзоре раскритиковали рекламную акцию жевательной резинки.

В марте компания Wrigley из-за жалоб потребителей приняла решение изъять из продажи жевательную резинку Five, для продвижения которой использовалась игра «Правда или действие».

Рекламная акция, рассчитанная на два месяца, началась в январе 2017 года. Потребителям предлагалось более 900 заданий и вопросов, отчет о выполнении которых нужно было опубликовать в соцсети под хештегом #5правдаилидействие. В частности, предлагалось забраться на самую высокую точку в общественном месте и сделать селфи или подумать о том, что необходимо сделать перед смертью.

Жалобы на игру «Правда или действие» возникли после появлении в СМИ публикаций о популярной среди подростков суицидальной игре «Синий кит», проходящей в социальных сетях. Утверждалось, что школьникам предлагалось выполнить ряд заданий и фотографировать результат. В финале игрока якобы заставляли совершить суицид.