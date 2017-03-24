Роспотребнадзор возмутился предлагавшей сыграть в «правду или действие» жвачкой

В Роспотребнадзоре раскритиковали промоакцию жевательной резинки Five, в рамках которой предлагалось сыграть в игру «правда или действие». Об этом сообщает ТАСС.

«Полное безобразие. Мы старательно противодействуем такому распространению. Но надо отметить, что производитель сейчас сам снимает продукцию [с реализации]», — заявила глава ведомства Анна Попова.

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Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова попросила Роспотребнадзор провести экспертизу жевательной резинки с потенциально опасными заданиями на обертке.

20 марта из-за жалоб потребителей компания Wrigley приняла решение изъять из продажи жевательную резинку Five. Также была прекращена кампания по продвижению товара «Правда или действие».

Рекламная акция «Правда или действие», рассчитанная на два месяца, началась в январе 2017 года. Потребителям предлагалось более 900 разных заданий и вопросов, отчет о выполнении которых нужно было опубликовать в соцсети под хештегом #5правдаилидействие. В частности, предлагалось забраться на самую высокую точку в общественном месте и сделать селфи или подумать о том, что необходимо сделать перед смертью.

Жалобы на промоакцию «Правда или действие» возникли после появлении в СМИ публикаций о популярной среди подростков суицидальной игре «Синий кит», проходящей в социальных сетях. Утверждалось, что школьникам предлагалось выполнить ряд заданий и фотографировать результат. В финале игрока якобы заставляли совершить суицид.