Итальяцы с оружием и свастиками захотели свою партию и попались

В Италии раскрыли заговор фашистской группировки, которая хранила оружие и хотела создать политическую партию. Об этом рассказала местная полиция, сообщает Reuters.

Группа планировала основать «итальянскую национал-социалистическую партию рабочих». У себя преступники хранили разную нацистскую атрибутику, в том числе материалы с изображением свастики и портреты фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера.

В домах нацистов обнаружили множество оружия разных видов, в том числе пистолеты, охотничьи ружья и арбалеты. Участники группировки расселились по всей Италии, их следы нашли в 16 городах страны.

Полиция рассказала, что во всех городах нацистов объединял «идеологический фанатизм и желание создать пронацистское, ксенофобское и антисемитское движение». Пока не сообщается, сколько человек присоединились к фашистской группе и сколько были арестованы.

Расследование было начато еще два года назад. В Италии попытки возродить фашистские партии являются преступлением.

В сентябре 2019 года сообщалось, что суд немецкого города Майнинген разрешил называть фашистом главу регионального отделения националистической партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Бьорна Хёке. Решение было вынесено в экстренном порядке, но местные власти пытались запретить использовать термин «фашист». Вскоре определение одобрили судьи, изучившие многочисленные цитаты из выступлений чиновника.

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