Президент Чехии высказался об установке памятника генералу Власову

Чехии не стоит забывать о том, что лидер русских коллаборационистов генерал Андрей Власов и его сторонники были предателями родины. Об этом заявил чешский президент Милош Земан в эфире телеканала Barrandov, передает издание Blesk.

Земан назвал власовцев двуличными и отметил, что несмотря на помощь в освобождении Праги от фашистов, они были предателями своей страны. «Встает вопрос: искупили ли власовцы свою вину несколькими днями хорошего поведения и можно ли в связи с этим забыть об их предательстве? Я думаю, что этого забывать нельзя», — заявил чешский президент.

Ранее посольство России предупредило Чехию, что установка памятника Андрею Власову нарушит обязательства страны по Конвенции о преступлениях против человечества. В российском МИД инициативу по установке мемориала назвали шагом к реинкарнации нацизма.

Пражское восстание — стихийное антигитлеровское восстание, прошедшее с 5 по 8 мая 1945 года. В нем принимала участие 1-я пехотная дивизия Русской освободительной армии (РОА) под командованием генерал-майора Сергея Буняченко. Восстание стало причиной конфликта между Буняченко и Власовым, который предпочел остаться на стороне немцев и не принимал участия в освобождении города.

Андрей Власов — советский военачальник, участник битвы за Москву. В 1942 году, попав в плен, генерал пошел на сотрудничество с немцами, став руководителем военной организации из советских военнопленных и эмигрантов — Русской освободительной армии (РОА). В 1946 году он был признан виновным в государственной измене и повешен.

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