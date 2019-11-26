Россия предостерегла Чехию от установки памятника генералу Власову

Установка памятника лидеру русских коллаборационистов генералу Андрею Власову в Чехии нарушит обязательства страны по Конвенции о преступлениях против человечества. Об этом говорится в сообщении российского посольства в Чехии на Facebook.

«Хотели бы напомнить, что Русская освободительная армия являлась коллаборационистским вооруженным формированием, созданным нацистским руководством Третьего рейха», — говорится в сообщении. В представительстве отметили, что действия Власова и его последователей квалифицируются как преступления против человечности согласно уставу Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Российская сторона отметила, что в случае установки памятника Власову Чехия нарушит Конвенцию о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества. В ней закрепляется, что к подобным преступлениям и совершившим их лицам «никакие сроки давности не применяются».

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