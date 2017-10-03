Автору работы о власовцах отказали в степени доктора наук

Министерство образования и науки отказалось присуждать степень доктора исторических наук петербургскому историку Кириллу Александрову, который в 2016 году защитил диссертацию, посвященную власовскому движению. Соответствующий приказ ведомства во вторник, 3 октября, оказался в распоряжении «Фонтанки».

Сам историк пояснил изданию, что о подобном решении Минобрнауки он узнал от журналистов. «Все, что я мог сделать, я сделал. В моей жизни это ничего не изменит. У меня не было цели получать степень той ценой, которая была предложена», — подчеркнул ученый.

По словам Александрова, до и после защиты ему предлагали изменить основные положения его работы. Кто именно это делал, историк не уточнил.

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Как отмечает «Фонтанка», диссертацию на тему «Генералитет и офицерские кадры вооруженных формирований Комитета освобождения народов России 1943-1946 гг.» Александров защитил 1 марта прошлого года в Санкт-Петербурге. Работа была посвящена кадровому составу Вооруженных сил КОНР.

Защита диссертации вызвала общественный резонанс. Так, пришедшие на заседание комиссии активисты патриотического «Народного собора» и ветеранских организаций публично обвинили историка в чрезмерном восхвалении власовцев. После этого сторонники КПРФ пикетировали Санкт-Петербургский институт истории РАН, а «Народный собор» обратился с жалобой на работу историка в прокуратуру. Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории также не поддержал диссертацию Александрова.

5 августа на «Ленте.ру» вышло большое интервью с Александровым, посвященное массовым репрессиям 1937-1938 годов.

2 октября стало известно, что экспертный совет ВАК по истории поддержал заявление о лишении ученой степени доктора исторических наук министра культуры России Владимира Мединского. Ранее с требованием лишить Мединского ученой степени выступили активисты «Диссернета», которые заявили, что диссертация главы Минкульта содержит фактические ошибки и в целом абсурдна. Окончательное решение по данному вопросу примет президиум ВАК.