Россия испугалась памятника генералу Власову в Чехии

Установка памятника лидеру русских коллаборационистов генералу Андрею Власову в Чехии является абсолютно страшной инициативой. Об этом сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Обычно мы говорим "возмутительная", "недопустимая", но сейчас я считаю, что это абсолютно страшная инициатива, направленная не просто на фальсификацию истории, а на реинкарнацию, вытаскивание из исторической могилы неонацизма», — сказала спикер МИД. Она также выразила возмущение планами властей Праги демонтировать памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

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В августе МИД России выразил протест посольству Чехии из-за осквернения памятника маршалу Коневу в Праге. 22 августа вандалы написали на постаменте красным спреем: «Нет кровавому маршалу, не забудем 1968». В тот год произошло военное вторжение стран Варшавского договора во главе с СССР в Чехословакию для подавления либеральных настроений в обществе.

Андрей Власов — советский военачальник, участник битвы за Москву. В 1942 году, попав в плен, генерал пошел на сотрудничество с нацистами, став руководителем военной организации из советских военнопленных и эмигрантов — Русской освободительной армии (РОА). В мае 1945 года одна из дивизий его армии освободила Прагу от немецкого гарнизона. В 1946 году он был признан виновным в государственной измене и повешен.

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