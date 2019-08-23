Россия отреагировала на осквернение памятника маршалу Коневу в Чехии

МИД России выразил демарш посольству Чехии из-за осквернения памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Об этом сообщает официальный сайт внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в МИД был вызван временный поверенный в делах Чехии в России. «Заявили, что расцениваем подобные выходки вандалов и откровенное попустительство им со стороны местных властей как стремление исказить и переписать историю, умалить значение Великой Победы, навязать общественности противоречащий исторической правде негативный образ воинов-освободителей», — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что Конев имел отношение к Чехии только в мае 1945 года во время освобождения от нацистов. «Особое возмущение вызывают попытки чешских "историков" связать имя Ивана Конева с событиями 1968 года, к которым маршал не имел никакого отношения», — говорится в сообщении.

22 августа вандалы написали на постаменте красным спреем: «Нет кровавому маршалу, не забудем 1968». В тот год произошло военное вторжение стран Варшавского договора во главе с СССР в Чехословакию для подавления либеральных настроений в обществе.

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В 2017 году сообщалось, что в Чехии решили пересмотреть роль Конева в истории. Помимо сведений о роли полководца в освобождении Праги от фашистов в 1945 году, на табличке памятника появилось упоминание о подавлении венгерского восстания 1956-го и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м.

Новый инцидент оказался не первым случаем осквернения этого памятника. В 2014 году его перекрасили в розовый цвет. Тогда вандалы разрисовали нижнюю половину статуи.

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