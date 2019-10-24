Эксгумированы останки диктатора-фашиста

Специалисты эксгумировали останки испанского диктатора Франсиско Франко, захороненные в базилике на территории Долины Павших близ Мадрида. Об этом в четверг, 24 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Испании.

Как отмечается, процедура началась около 10:30 по местному времени (11:30 по московскому времени). На данный момент гроб, в котором находится тело Франко, уже поднят из могилы. Чтобы извлечь его, специалистам пришлось переместить гранитную плиту весом полторы тонны, накрывавшую могилу.

Останки диктатора будут перезахоронены в склепе на кладбище Мингоррубио в Эль-Пардо, где в 1988 году была похоронена его супруга Кармен Поло.

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Решение об эксгумации останков Франко и их перезахоронении было принято испанским парламентом в сентябре 2018 года. До этого перенос останков неоднократно обсуждался в испанском обществе и парламенте. Так, в 2017 году этот вопрос выносился на голосование в парламенте. Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) также выступала за перенос останков диктатора в 2013 году, находясь в оппозиции после поражения на выборах в 2011-м. Тогда, по данным соцопросов, «за» выступили более половины граждан страны, однако инициатива так и не была реализована.

Создание Долины Павших началось после гражданской войны 1936-1939 годов. Франко приказал хоронить там как сторонников, так и противников своего режима. Тем не менее после принятого в Испании в 2007 году закона «Об исторической памяти» она стала считаться мемориалом жертв франкизма. Улицы, названные в честь вождя, были переименованы, а его статуи демонтированы.

Франсиско Франко в 1936 году устроил военный переворот и начал гражданскую войну против республиканского правительства при поддержке нацистской Германии и фашистской Италии. После победы в войне он установил в Испании правый тоталитарный режим. Во Второй мировой войне Испания придерживалась нейтралитета, однако после поражения держав Оси Франко предоставил убежище многим беглым нацистским преступникам. Репрессии против политических противников режима Франко продолжались до самой его смерти в 1975 году.

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