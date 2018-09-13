Испания избавится от останков диктатора-фашиста

Испанский парламент проголосовал за эксгумацию останков диктатора Франсиско Франко из мавзолея в Долине Павших. Об этом сообщает Reuters.

176 парламентариев проголосовали за инициативу, 165 воздержались, а против высказались двое. Социалистическое правительство надеется, что решение успокоит общество, для которого правление диктатора-фашиста до сих пор остается травмой.

Перенос останков диктатора с кладбища — давний предмет споров в испанском обществе. В 2017 году этот вопрос уже выносился на голосование в парламенте. Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) также выступала за перенос останков диктатора в 2013 году, находясь в оппозиции после поражения на выборах в 2011-м. Тогда, по данным соцопросов, «за» выступили более половины граждан страны, однако инициатива так и не была реализована.

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Создание Долины Павших началось после гражданской войны 1936-1939 годов. Франко приказал хоронить там как сторонников, так и противников своего режима. Тем не менее после принятого в Испании в 2007 году закона «Об исторической памяти» она стала считаться мемориалом жертв франкизма. Улицы, названные в честь вождя, были переименованы, а его статуи демонтированы.

Как отмечает газета, мемориал все еще является местом почитания диктатора у сторонников его правления. Ежегодно в ноябре Фонд Франсиско Франко организует в мавзолее церемонии памяти генералиссимуса.

Франсиско Франко в 1936 году устроил военный переворот и начал гражданскую войну против республиканского правительства при поддержке нацистской Германии и фашистской Италии. После победы в войне он установил в Испании правый тоталитарный режим. Во Второй мировой войне Испания придерживалась нейтралитета, однако после поражения держав Оси Франко предоставил убежище многим беглым нацистским преступникам. Репрессии против политических противников режима Франко продолжались до самой его смерти в 1975 году.

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