В Испании отложили перезахоронение диктатора-фашиста

Верховный суд Испании отложил запланированный на 10 июня вынос из мавзолея останков диктатора Франсиско Франко из-за апелляции, поданной его родственниками. Об этом сообщает Reuters.

Согласно решению, принятому парламентом в сентябре 2018 года, тело Франко планируется извлечь из гробницы в Долине павших и перезахоронить рядом с телом его жены в семейном склепе.

К такому решению уже много лет призывают социалисты. Против него выступают центристы, а также ультраправые, в 2018 году впервые после смерти диктатора в 1975 году получившие места в региональном парламенте.

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Создание Долины павших началось после гражданской войны 1936-1939 годов. Франко приказал хоронить там как сторонников, так и противников своего режима. Тем не менее после принятого в Испании в 2007 году закона «Об исторической памяти» она стала считаться мемориалом жертв франкизма. Улицы, названные в честь вождя, были переименованы, а его статуи демонтированы.

Как отмечает газета, мемориал все еще является местом почитания диктатора у сторонников его правления. Ежегодно в ноябре Фонд Франсиско Франко организует в мавзолее церемонии памяти генералиссимуса.

Франсиско Франко в 1936 году устроил военный переворот и начал гражданскую войну против республиканского правительства при поддержке нацистской Германии и фашистской Италии. После победы в войне он установил в Испании правый тоталитарный режим. Во Второй мировой войне Испания придерживалась нейтралитета, однако после поражения держав Оси Франко предоставил убежище многим беглым нацистским преступникам. Репрессии против политических противников режима Франко продолжались до самой его смерти в 1975 году.

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