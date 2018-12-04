Ультраправые попали в парламент впервые после смерти диктатора-фашиста

Правая националистическая партия Vox впервые более чем за 40 лет получила места в парламенте испанской Андалусии. Об этом сообщает The Local.

На выборах, прошедших 2 декабря, ультраправые получили 11 процентов голосов, таким образом завоевав 12 кресел из 99. Их популярность сильно увеличилась с прошлых выборов — в 2015 году за Vox проголосовали 18 тысяч избирателей, а в этом году — 396 тысяч.

Испанская социалистическая рабочая партия потеряла в андалузском парламенте доминирующую позицию, которую занимала с 1982 года, и показала худший результат в своей истории Социалисты все равно получили наибольшее количество голосов — 27,9 процента и 33 места — но утратили парламентское большинство.

«Андалузцы совершили исторический выбор (...) и избавились от левых после 36 лет их правления», — заявил лидер Vox Сантьяго Абаскаль.

Его партия выступает против нелегальной иммиграции, независимости Каталонии и федеративного устройства Испании в целом, а также ставит себе целью борьбу с исламизацией Европы.

Националисты не получали мест в региональном парламенте с тех пор, как умер испанский диктатор Франсиско Франко. После его смерти в 1975 году Испания перешла к демократической форме правления.

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