Польский политик признал заслуги Красной Армии и подвергся травле

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Глава польского Союза демократических левых сил (PSL) Влодзимеж Чажастый подвергся нападкам после того, как заявил об освобождении Польши войсками СССР во время Второй мировой войны. Об этом сообщает Wprost.pl.

Чажастый заявил в интервью, что Польшу освобождали от немцев не только польские, но и советские войска, а также что лагеря смерти, созданные на польской территории нацистами, есть часть национальной истории, пусть поляки и не виноваты в их существовании.

Высказывания социалиста не понравились многим польским политикам консервативного толка, в частности, членам правящей партии «Право и справедливость». Чажастого назвали коммунистом и напомнили ему, что Красная Армия «убивала, насиловала и крушила», а затем СССР оккупировал польское государство, что стало причиной его отставания от западных стран.

«Такими, как Чажастый, с их советской пропагандой, после 1945 года занимался мой дед, командир НВС ("Национальные вооруженные силы", подпольная организация сопротивления в Польше). Благодари Бога, Чажастый, что мы живем в мирное время... Я подаю в прокуратуру заявление о пропаганде тоталитарного строя», — написал у себя в Twitter депутат польского парламента Доминик Тарчыньский.

Как сообщалось 2 сентября, власти Польши обвиняют Россию в том, что Польша, находясь под властью СССР, не получила репараций от Германии за действия Третьего Рейха.

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