Польша оценила ущерб от фашистов и захотела репараций

Польша потребует от Германии выплат на сумму не менее 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, нанесенный Варшаве во время Второй мировой войны. Об этом депутат польского Сейма Януш Шевчак заявил в интервью журналу WPolityce.

Он назвал позором игнорирование властями Польши в течение 30 лет темы компенсаций за ущерб в войне. По его словам, только партия «Закон и справедливость» предприняла реальные действия, чтобы передать данный законопроект Берлину.

Шевчак подчеркнул, что требование компенсации связано с тем, что Польша была бы более процветающей страной, если бы фашисты не разграбили страну и не совершили тяжких преступлений на польской земле.

«Германия должна подготовить достойные финансовые средства для выплаты репараций», — заключил он. До этого времени, отметил депутат, Германия не должна позволять нападок в адрес польского правительства.

Тема репараций начала обсуждаться в Польше с 2017-го, когда лидер партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что «страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии». Власти Польши считают, что страна понесла «из-за оккупационной политики Берлина самые большие по отношению к общей численности населения и национальному достоянию потери из всех стран Европы».

Немецкие власти неоднократно заявляли, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.

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