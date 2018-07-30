В Польше вознамерились взыскать с России репарации

Польский парламент следующего созыва намерен предъявить Москве претензии о выплате военных репараций. Об этом глава комитета сейма по вопросам выплаты репараций заявил в интервью газете Rzeczpospolita.

«В следующем созыве парламенту следует подготовить претензии к России о компенсации ущерба, который стране нанес Советский Союз, — сказал Аркадиуш Мулярчик. — Я знаю, что такие требования уже готовы предъявить страны Балтики».

Он также подчеркнул, что исполнение требований маловероятно, так как «Россия — это страна, не уважающая международный правопорядок». Однако, по его словам, требования все же необходимо выдвинуть. Точная сумма компенсации не уточнялась.

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Ранее польские власти потребовали от Берлина возместить Варшаве ущерб от действий Третьего рейха в период Второй мировой войны почти в триллион долларов. Тогда Мулярчик также отмечал, что получить репарации от Германии более вероятно, чем от России.

До этого в МИД Польши заявляли, что вопрос о получения компенсаций от Москвы за ущерб, который был причинен Польше в годы Второй мировой войны, должен быть серьезно проанализирован.

В сентябре 2017 года правящая партия Польши «Право и справедливость» заявила, что страна имеет право потребовать от Москвы репараций по договору, известному как Рижский мир. Документ был подписан 18 марта 1921 года по итогам советско-польской войны. Польская сторона, согласно документу, получила ряд территорий, ранее принадлежавших Российской империи, советская сторона была обязана выплатить деньги за вклад Польши в хозяйственную деятельность империи, вернуть трофеи и передать большое количество имущества. В сентябре 1939 года советское правительство аннулировало все договоры и соглашения с Польшей в связи с распадом польского государства. Часть отданных земель (Западная Украина и Западная Белоруссия) вошла в состав СССР.

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