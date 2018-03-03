Польша захотела взыскать с Германии почти триллион долларов

Польские власти оценили ущерб от действий Третьего рейха в период Второй мировой войны почти в триллион долларов. Об этом заявил глава комиссии сейма по репарациям Аркадиуш Мулярчик, передает Rzeczpospolita.

По мнению Мулярчика, именно такую «огромную, но обоснованную сумму» репараций Германия должна выплатить Польше. Он добавил, что в 2018 году комиссия предоставит правительству отчет по оценке суммы компенсации. Документ будет основан на докладе, который составили сразу после окончания Второй мировой войны.

Политик отметил, что польская сторона считает более реальным получение репараций от Берлина, чем от Москвы, так как Россия «не соблюдает международное право».

В последний раз Варшава заявляла о сумме репараций в сентябре прошлого года. С тех пор она увеличилась почти в 17 раз — с 48,8 до 850 миллиардов долларов. Власти Польши считают, что страна понесла «из-за оккупационной политики Берлина самые большие по отношению к общей численности населения и национальному достоянию потери из всех стран Европы».

Польша получала репарации от Берлина до 1953 года, когда сама решила отказаться от дальнейших выплат со стороны Германии.

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