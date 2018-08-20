Польша почувствовала несправедливость и вновь захотела денег от Германии

Варшава намерена продолжать обсуждать с Берлином тему репараций за ущерб, причиненный республике во время Второй мировой войны. Об этом заявил в понедельник глава МИД Польши Яцек Чапутович на совместной пресс-конференции со своим германским коллегой Хайко Маасом, передает ТАСС.

«У нас есть ощущение несправедливости (...) Если мы сравним потери, понесенные Польшей во время Второй мировой войны и то, что страна получила в качестве репараций, с другими странами, то в глаза бросается диспропорция. Об этом нужно говорить», — пояснил он.

Тема репараций начала обсуждаться в Польше с июля 2017-го, когда лидер партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что «страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии». Занимавший тогда пост министра национальной обороны Антоний Мачеревич сообщил, что с правовой точки зрения у Варшавы есть все основания требовать от Берлина репараций.

Немецкие власти неоднократно заявляли, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.

В марте этого года стало известно, что польские власти оценили ущерб от действий Третьего рейха в период Второй мировой войны почти в триллион долларов.

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