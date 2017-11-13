Германия разъяснила Польше свою ответственность за нацистов

Берлин несет моральную ответственность перед Варшавой за преступления Второй мировой войны. Об этом в интервью изданию Do Rzeczy заявил посол Германии в Польше Рольф Никель.

«Намеренно говорю о немцах, а не о нацистах, потому что за этими преступлениями стояли немецкие солдаты, которые убивали от имени Германии», — пояснил дипломат.

При этом посол отметил, что речь идет только о моральной ответственности, вопрос репараций уже закрыт юридически и политически. «Наши власти в Берлине неоднократно это подчеркивали», — пояснил он.

Премьер-министр Польши Беата Шидло ранее заявляла, что Варшава имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По ее словам, эти выплаты «должны стать напоминанием о справедливости, о том, что принадлежит Польше».

По сведениям агентства РАР, Польша имеет основания требовать от Германии 48,8 миллиарда долларов репараций.

Польша получала денежную компенсацию от Берлина до 1953 года, когда сама решила отказаться от дальнейших выплат со стороны Германии.

