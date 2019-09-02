Польша обвинила Россию в отсутствии немецких репараций

Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает, что после Второй мировой войны страна не получила репарации от Германии из-за позиции России. Об этом он заявил в эфире Польского телевидения, передает ТАСС.

«Этой компенсации не было после Второй мировой войны, потому что Польша находилась под господством России и в этой связи Россия приняла такое решение. Польша не была суверенна в этом решении», — сказал Блащак.

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Накануне, 1 сентября, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава намерена потребовать от Германии репарации за нападение нацистов на страну 80 лет назад. По его словам, в ближайшее время парламентская комиссия предоставит окончательный отчет по этому вопросу.

Тема репараций обсуждается в Польше с 2017-го, когда лидер партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что «страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии». Власти Польши считают, что республика понесла «из-за оккупационной политики Берлина самые большие по отношению к общей численности населения и национальному достоянию потери из всех стран Европы». По предварительным данным, ущерб оценивается почти в 1 триллион долларов. 18 апреля примеру поляков последовала Греция: парламент страны решил также требовать репараций у Германии. Афины оценили ущерб в 278,7 миллиарда евро.

Немецкие власти неоднократно заявляли, что не видят оснований для каких-либо выплат, поскольку в 1953 году Польша официально отказалась от получения репараций.

На Потсдамской конференции в 1945 году было подписано соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной оккупационной зоны Германии. В 1953 году польское правительство отказалось от компенсаций, заключив соответствующий договор с СССР.

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