Греция вслед за Польшей потребует возмещения ущерба от немецкой оккупации

Парламент Греции одобрил предложение выдвинуть к Германии требования по выплате репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. Соответствующее обращение направят в правительство, чтобы власти страны предприняли необходимые дипломатические и юридические действия. Об этом сообщает Афинско-македонское агентство новостей.

За резолюцию проголосовали большинство депутатов. Парламентарии подчеркивают, что вопрос репараций по-прежнему не решен, а претензии Греции к Германии, касающиеся потерь от Первой и Второй мировых войн, остаются без ответа.

До этого инициативу поддержал премьер-министр Греции Алексис Ципрас. По его словам, требование к Берлину о выплате компенсаций — исторический и моральный долг Афин.

В начале апреля Польша заявила, что хочет от Германии выплат на сумму не менее 900 миллиардов долларов в качестве репараций.

Греция в 2015 году оценила ущерб от фашистов в 278,7 миллиарда евро.

В годы Второй мировой войны Греция была оккупирована нацистами. Они управляли ключевыми регионами страны, а часть второстепенных территорий передали поддерживавшим фашизм Италии и Болгарии. За период с 1941 по 1944 годы несколько десятков тысяч греков погибли от голода и репрессий, экономика страны была разрушена. В 2015 году министерство финансов Греции оценило ущерб в 278,7 миллиарда евро.

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