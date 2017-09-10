Греция продолжит требовать репарации от Германии

Греция продолжит настаивать на выплате Германией репараций за ущерб, нанесенный во время оккупации 1941-1944 годов. Об этом во время пресс-конференции на 82-й Международной выставке в Салониках заявил глава правительства страны Алексис Ципрас. Его слова передает РИА Новости.

Греческого премьера спросили о позиции кабинета министров по этому вопросу. «Позиция нашего правительства не изменилась. Вопрос ставится на самом высоком политическом уровне, на уровне президента республики. Мы правильно поступаем, что ставим проблему на институциональный уровень», — ответил политик.

Ципрас добавил, что процесс продвигается. «Я думаю, что в ближайшее время произойдут некоторые важные события», — заявил он.

На вопрос, как он относится к аналогичным требованиям Польши, Ципрас ответил: «Если Польша решит урегулировать через Европейский суд, это создаст прецедент. Если вы выберете двусторонний уровень, это другое, и я думаю, она никуда не продвинется».

Глава греческого правительства уточнил, что его страна не зависит от действий Варшавы в этом вопросе. «Не думаю, что на данном этапе наша страна будет отождествлять себя с политическим маневрированием польского правительства. Правительство Польши — я ни в коем случае не хочу судить его — не характеризуется приверженностью основополагающим ценностям ЕС. И особенно такой важной для нас ценности, как солидарность», — считает он.

В конце августа министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что Германия обязана компенсировать Варшаве ущерб, нанесенный во время войны, и преступления против польского народа. Его подержали многие другие политики. В 1953 году польское правительство отказалось от выплат, однако активисты утверждают, что это решение было принято под давлением коммунистических властей и не является легитимным. Германия, в свою очередь, отказалась платить, заявив, что нет оснований пересматривать отказ.

В годы Второй мировой войны Греция была оккупирована нацистами. Они управляли ключевыми регионами страны, а часть второстепенных территорий передали поддерживавшим фашизм Италии и Болгарии. За период с 1941 по 1944 годы несколько десятков тысяч греков погибли от голода и репрессий, экономика страны была разрушена. В 2015 году министерство финансов Греции оценило ущерб в 278,7 миллиарда евро.