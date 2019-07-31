Германия отказалась платить репарации Польше

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не будет выплачивать военные репарации Польше за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Об этом дипломат заявил после встречи со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем в Варшаве, передает РИА Новости.

По словам Мааса, для Германии «вопрос репараций закрыт». Министр отметил, что Берлин чувствует себя обязанным хранить память о преступлениях нацистов «даже тогда, когда уйдет из жизни последний свидетель этого».

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В апреле депутат польского Сейма Януш Шевчак заявил, что Варшава потребует от Германии выплат на сумму не менее 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны. Шевчак подчеркнул, что требование компенсации связано с тем, что Польша была бы более процветающей страной, если бы нацисты не разграбили страну и не совершили тяжких преступлений на польской земле.

Тема репараций начала обсуждаться в Польше с 2017-го, когда лидер партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что «страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии». Власти Польши считают, что страна понесла «из-за оккупационной политики Берлина самые большие по отношению к общей численности населения и национальному достоянию потери из всех стран Европы». 18 апреля примеру поляков последовала Греция: парламент страны решил также требовать репараций у Германии. Афины оценили ущерб в 278,7 миллиарда евро.

Немецкие власти неоднократно заявляли, что не видят оснований для каких-либо выплат, поскольку в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.

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