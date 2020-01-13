В Польше задумались пригласить Путина в Освенцим

Спикер сената Польши Томаш Гродзки заявил, что пригласил бы президента России Владимира Путина в Освенцим, будучи президентом республики. Об этом он задумался в беседе с журналистами газеты Rzeczpospolita.

«И если бы Путин не приехал, игра была бы противоположной, и у [президента Польши Анджея] Дуды были бы аргументы, а сейчас очевиден явный крах его канцелярии», — сказал он.

В то же время Гродзки, отвечая на вопрос, стоило ли президенту Польши ехать в Израиль на 75-летие освобождения Освенцима, заявил, что Дуда «загнал себя в козлиный рог» и перед ним стал выбор между плохим и худшим вариантом. «Ехать ли в Израиль или нет — оба варианта плохие», — заключил он.

О том, что российского лидера стоит пригласить в Освенцим, ранее заявил бывший президент Польши Лех Валенса.

Президент Польши отказался ехать на Всемирный форум памяти холокоста, который пройдет в Израиле 22-23 января, из-за того, что часть его организаторов якобы связана с Москвой. Кроме того, как сообщил Дуда, ему не предложили выступить наравне с Владимиром Путиным, французским лидером Эммануэлем Макроном и другими представителями европейских государств.

Памятные мероприятия в честь годовщины освобождения лагеря Освенцим в Польше должны пройти 27 января. Предполагается, что Путин не будет там присутствовать. При этом в июле 2019 года польские власти заявили о намерении отправить президенту России приглашение. Тогда пресс-секретарь главы Польши Блажей Спыхальский подчеркнул, что факт освобождения лагеря Советской армией является историческим.

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