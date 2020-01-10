Польша заявила о равной ответственности СССР и Германии за начало войны

Нижняя палата польского парламента приняла резолюцию о том, что СССР наравне с нацистской Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Сейма.

«После заключения печально известного пакта Риббентропа–Молотова 23 августа 1939 года первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и страны Центральной и Восточной Европы», — говорится в резолюции.

Ранее вице-спикер сейма Польши Малгожате Кидава-Блоньска заявила, что страна намерена на законодательном уровне «запретить России истолковывать историю со своей точки зрения». Как именно это может быть реализовано, депутат не уточнила.

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Ее слова стали реакцией на высказывания президента России Владимира Путина, назвавшего посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски «сволочью и антисемитской свиньей». Свою оценку глава государства объяснил тем, что дипломат якобы оправдывал высылку польских евреев в Африку накануне Второй мировой войны и тем самым поддерживал в этом вопросе Адольфа Гитлера.

Позднее польские власти заявили, что оценка деятельности Липски была дана без учета исторического контекста. По их словам, дипломат действовал по договоренности с польской еврейской общиной и армией, которая всячески пыталась спасти еврейское население страны.

Пакт Молотова — Риббентропа был заключен между СССР и Германией 23 августа 1939 года в Москве. Документ был подписан главами внешнеполитических ведомств Вячеславом Молотовым и Иоахимом фон Риббентропом. Страны договорились не нападать друг на друга и держать нейтралитет в случае вторжения в одну из них другого государства. Спустя неделю после подписания документа, 1 сентября, Германия вторглась на территорию Польши.

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