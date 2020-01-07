Россия ответила Польше на угрозы запретить «трактовать историю»

Первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил вице-спикеру сейма Польши Малгожате Кидаве-Блоньске на слова о том, что власти этой страны собираются законодательно запретить «российскую трактовку истории». Об этом сообщает сайт телеканала «360».

«История от этого не поменяется. Закон не может изменить ее ход. Есть архивные материалы, в том числе трофейные, которые Советский Союз получил по итогам Второй мировой войны. Там все четко прописано, какую роль играла каждая страна», — отметил Джабаров.

По его словам, обвинять Россию в неправильной трактовке истории и, в частности, событий Второй мировой войны пытаются только те страны, которые перед ее началом «умасливали Гитлера».

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Ранее Кидава-Блоньска заявила, что Польша намерена на законодательном уровне «запретить России истолковывать историю со своей точки зрения». Как именно это может быть реализовано, депутат не уточнила.

Ее слова стали реакцией на высказывания президента России Владимира Путина, назвавшего посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски «сволочью и антисемитской свиньей». Свою оценку глава государства объяснил тем, что дипломат якобы оправдывал высылку польских евреев в Африку накануне Второй мировой войны и тем самым поддерживал в этом вопросе Адольфа Гитлера.

Позднее польские власти заявили, что оценка деятельности Липски была дана без учета исторического контекста. По их словам, дипломат действовал по договоренности с польской еврейской общиной и армией, которая всячески пыталась спасти еврейское население страны.

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