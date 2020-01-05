Польша ответила Украине на приравнивание Бандеры к героям

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Посольство Польши в Киеве ответило МИД Украины на приравнивание националистов к героям. Заявление приводит «Польское радио».

Сотрудникам польского посольства не понравилось заявление пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко. В диппредставительстве отметили, что трудно поверить, что эти слова принадлежат украинскому дипломату. Если слова правдивы, то украинская дипломатия причисляет к национальным героям идеологов украинского национализма. Также польская сторона напомнила, что жертвами национализма стали десятки тысяч поляков, евреев и тысячи представителей других народов.

Польское посольство спросило, почему Киев требует признать от Москвы Голодомор, когда сам считает культ Бандеры и Мельника внутренним делом страны. Там убеждены, что произошла дезинформация. Также дипломаты усомнились в том, что есть страны, которым выгодно вмешиваться в конфликт между Украиной с одной, Польшей и Израилем с другой стороны.

Ранее в январе Екатерина Зеленко ответила на возмущения маршем в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры министрам Израиля и Польши. Она заявила, что каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев.

Послы Польши и Израиля в Киеве Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион осудили факельное шествие по случаю 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры в украинской столице, которое прошло 1 января. В «Марше чести, достоинства и свободы» приняли участие около 1500 человек. На здании Киевской городской администрации также появился баннер с изображением националиста. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подобные мероприятия приближают Украину к нацисткой Германии.

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