Послы Израиля и Польши оскорбились маршем в честь Бандеры в Киеве

Послы Польши и Израиля в Киеве Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион осудили факельное шествие по случаю 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры в украинской столице. Соответствующее заявление опубликовано на сайте посольства Польши в украинской столице.

Дипломаты оскорбились чествованием на Украине политиков, которые ранее «пропагандировали этнические чистки». Послы заявили, что такие действия являются оскорбительными и не способствуют примирению народов, а также приводят к противоположному от желаемого результата в борьбе с антисемитизмом.

В Киеве 1 января прошел так называемый «Марш чести, достоинства и свободы» в честь 111-й годовщины со дня рождения украинского националиста Степана Бандеры. В шествии приняли участие около 1500 человек. На здании Киевской городской администрации также появился баннер с изображением националиста. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подобные мероприятия приближают Украину к нацисткой Германии.

В 1929 года Степан Бандера возглавил запрещенную в России Организацию украинских националистов (ОУН). В годы Второй мировой войны он активно сотрудничал с нацисткой Германией. В 1959 году в Мюнхене его ликвидировал агент КГБ Богдан Сташинский.

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