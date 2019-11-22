Украина вошла в лидеры по антисемитизму в Европе

Украина заняла второе место в рейтинге уровня антисемитских настроений в Европе. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Антидиффамационной лигой, сообщение об этом опубликовало Assosiated Press.

Опрос проводился в 14 европейских странах. Респондентов спрашивали, считают ли они определенные негативные стереотипы «вероятно правдивыми» или «вероятно ошибочными». Результаты показали, что уровень антисемитизма на Украине в 2016 году был 32 процента, а уже в 2019 году вырос до 46 процентов.

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При этом лидером среди антисемитских настроений стала Польша. С 37 процентов в 2015 году они выросли до 48 процентов в нынешнем году. Третьей стала Венгрия — антисемитские настроение встречаются у 42 процентов жителей страны, по сравнению с 40 процентами в 2016 году.

Согласно приведенным данным, 72 процента украинцев согласились с тем, что евреи имеют слишком много власти, влияя на бизнес. Подобной позиции также придерживается 71 процент венгров и 56 процентов поляков.

В исследовании также отмечается, что правительства всех трех стран в последнее время неоднократно подвергались критике со стороны представителей еврейского населения, хотя политики публично отрицают антисемитизм. Так, решение украинских властей о чествовании лидера запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры вызывало резкие замечания от посла Израиля, отметили эксперты.

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