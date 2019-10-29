В украинском суде подрались из-за переименования проспекта Бандеры

В шестом апелляционном административном суде Киева произошла драка во время рассмотрения иска об отмене переименования Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина в честь лидеров украинских националистов Романа Шухевича и Степана Бандеры. Об этом сообщают «Українськi Новини».

По словам депутата Киевсовета от партии «ВО Свобода» Владимира Назаренко, потасовку инициировали противники переименования. «Одно дело, когда эти титушки просто ходят на заседания, другое — когда начинают распускать руки», — рассказал он журналистам.

Противников переименования в итоге выгнали из зала.

Киевский городской совет проголосовал за переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры в июле 2016 года. Год спустя депутаты решили переименовать проспект генерала Николая Ватутина в проспект Романа Шухевича.

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26 июня Киевский окружной административный суд отменил эти решения Киевсовета. Мэр украинской столицы Виталий Кличко также анонсировал повторное принятие Киевсоветом соответствующих решений о переименовании проспектов. Они будут приняты на следующем заседании городского парламента.

Степан Бандера, тесно сотрудничавший в годы Второй мировой войны с нацистской Германией, был лидером Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России). Роман Шухевич также был одним из руководителей ОУН.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.

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