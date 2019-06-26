Переименование проспекта Бандеры объяснили «общественным интересом»

Окружной административный суд города Киева опубликовал на своем сайте обоснование решения об отмене переименования Московского проспекта в проспект Степана Бандеры и проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.

В сообщении отмечается, что у решения Киевсовета не было надлежащего обоснования, а само оно было принято с нарушениями регламента. Также суд считает, что городской парламент Киева не учел «значительный общественный интерес, который отражен и в петициях против переименования».

Киевский городской совет проголосовал за переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры в июле 2016 года. Год спустя депутаты решили переименовать проспект генерала Николая Ватутина в проспект Романа Шухевича.

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Ранее 26 июня Киевский окружной административный суд отменил эти решения Киевсовета. Мэр украинской столицы Виталий Кличко также анонсировал повторное принятие Киевсоветом соответствующих решений о переименовании проспектов. Они будут приняты на следующем заседании городского парламента.

Проспект Шухевича (Ватутина) продолжает проспект Бандеры (Московский) на левом берегу Киева, их соединяет Московский мост. В феврале 2018 года мост также переименовали, теперь он носит название Северный.

Степан Бандера, тесно сотрудничавший в годы Второй мировой войны с нацистской Германией, был лидером Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России). Роман Шухевич также был одним из руководителей ОУН.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.

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