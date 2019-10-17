Израиль оценил «окровавленное» чучело Коломойского у синагоги в Киеве

Посольство Израиля на Украине назвало еще одним тревожным актом антисемитизма инцидент с «окровавленным» чучелом олигарха Игоря Коломойского возле киевской синагоги. Комментарий опубликован на странице диппредставительства в Twitter.

В посольстве выразили надежду, что виновных арестуют. Украине придется приложить больше усилий для борьбы с антисемитизмом, иначе насилие перейдет от чучел на живых людей, отметили дипломаты.

14 октября неизвестные в камуфляже принесли на лестницу синагоги в Киеве залитое красной краской чучело с фотографией Коломойского. В этот день в столице проходили акции националистов, приуроченные к годовщине создания Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещенной в России). Бывший депутат Игорь Мосийчук, сообщивший об инциденте в социальных сетях, предположил, что за выходкой стоят «агенты спецслужб РФ».

Коломойскому приписывают влияние на нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, который вызвал возмущение националистов решением принять «формулу Штайнмайера» по урегулированию конфликта в Донбассе.

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