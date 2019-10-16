Названы причины падения рейтинга Зеленского

Двусмысленная позиция по Донбассу, украинизация и «порохоботы» во власти оказались в числе причин снижения популярности президента Украины Владимира Зеленского, пишет «Страна.ua».
По данным опросов, в октябре рейтинг главы государства упал сразу на семь процентов — до 66-ти. Доля украинцев, считающих, что события в стране развиваются правильно, снизилась с 57 до 45 процентов.
Основной причиной снижения популярности Зеленского журналисты называют «двусмысленную» позицию по Донбассу. Президент принимает «формулу Штайнмайера», отталкивая противников особого статуса региона. Но при этом идет у них на поводу и останавливает разведение войск, теряя поддержку сторонников мирного урегулирования конфликта.
Во-вторых, от Зеленского ждут «посадок» топовых коррупционеров, но вместо этого власти «атакуют» телеканалы «112-Украина» и NewsOne, говорится в статье. Третья причина снижения рейтинга — предложение снять мораторий на продажу сельхозземель, против чего выступает большинство украинцев. Четвертым фактором называют кадровую политику украинского лидера — назначения сторонников предыдущей власти и людей, никак себя не зарекомендовавших («грантоедов и порохоботов»).
На снижение популярности президента повлияли отсутствие мер по снижению тарифов и увеличению зарплат и пенсий, «явная зависимость» от олигарха Игоря Коломойского и невыполнение предвыборных обещаний, например, по пенсиям жителям неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.
Еще одной причиной падения рейтинга журналисты называют продолжение политики по украинизации. Зеленский не сделал ничего с языковым законом, который еще в мае обещал «внимательно изучить», отмечает издание.
В целом, заключается в статье, у президента Украины нет четкой стратегии ни по одному вопросу.