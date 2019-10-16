Названы причины падения рейтинга Зеленского

Двусмысленная позиция по Донбассу, украинизация и «порохоботы» во власти оказались в числе причин снижения популярности президента Украины Владимира Зеленского, пишет «Страна.ua».

По данным опросов, в октябре рейтинг главы государства упал сразу на семь процентов — до 66-ти. Доля украинцев, считающих, что события в стране развиваются правильно, снизилась с 57 до 45 процентов.

Материалы по теме Колесо Майдана Зеленский подписал мирные соглашения по Донбассу. Почему украинцы недовольны?

Основной причиной снижения популярности Зеленского журналисты называют «двусмысленную» позицию по Донбассу. Президент принимает «формулу Штайнмайера», отталкивая противников особого статуса региона. Но при этом идет у них на поводу и останавливает разведение войск, теряя поддержку сторонников мирного урегулирования конфликта.

Во-вторых, от Зеленского ждут «посадок» топовых коррупционеров, но вместо этого власти «атакуют» телеканалы «112-Украина» и NewsOne, говорится в статье. Третья причина снижения рейтинга — предложение снять мораторий на продажу сельхозземель, против чего выступает большинство украинцев. Четвертым фактором называют кадровую политику украинского лидера — назначения сторонников предыдущей власти и людей, никак себя не зарекомендовавших («грантоедов и порохоботов»).

Материалы по теме Вся королевская рать Зеленский полностью подчинил себе власть на Украине. Кто будет править вместе с ним?

На снижение популярности президента повлияли отсутствие мер по снижению тарифов и увеличению зарплат и пенсий, «явная зависимость» от олигарха Игоря Коломойского и невыполнение предвыборных обещаний, например, по пенсиям жителям неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Еще одной причиной падения рейтинга журналисты называют продолжение политики по украинизации. Зеленский не сделал ничего с языковым законом, который еще в мае обещал «внимательно изучить», отмечает издание.

В целом, заключается в статье, у президента Украины нет четкой стратегии ни по одному вопросу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!