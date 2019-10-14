Украинцы стали меньше поддерживать Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский теряет поддержку среди жителей страны, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

Отмечается, что в октябре положительно деятельность украинского лидера оценивают 66 процентов опрошенных. В прошлом месяце этот показатель равнялся 73 процентам.

Согласно данным опроса, в той или иной степени действия и заявления Зеленского в сентябре и октябре одобряют 64 процента респондентов, а не одобряют — 22 процента.

В то же время рейтинг сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко вырос с 20 до 24 процентов, а главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко — с 19 до 23 процентов.

Самым непопулярным политиком в стране остается бывший президент Петр Порошенко — его деятельность не одобряют 65 процентов опрошенных, что на один процент больше, чем в сентябре.

Опрос проводился 9-11 октября среди 1,5 тысячи человек на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

В сентябре Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Украины с уровня «В-» до «В» с позитивным прогнозом. Отмечалось, что одним из факторов стало уменьшение политической неопределенности. Также эксперты Fitch оценили успехи Владимира Зеленского на парламентских выборах, позволивших его партии получить большинство в Верховной Раде без коалиции, политическую платформу и план реформ.

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