Зеленского обвинили в реваншизме за желание люстрировать Порошенко

Министерство юстиции Украины сочло желание президента Владимира Зеленского люстрировать чиновников времен президента Петра Порошенко популистским и реваншистским. Об этом замминистра Сергей Петухов написал в своем Facebook.

Петухов считает, что главная цель законопроекта — повысить рейтинги Зеленского перед выборами, так как Рада уже не успеет рассмотреть законопроект и вернет его президенту. «Будет ли он подан в новую Раду? Не знаю. Но он точно не будет принят. После сбора электорального урожая он будет положен на полку истории», — считает Петухов.

Также замминистра высказал мнение, что еще одна задача законопроекта — «покрыть чиновников времен [бывшего президента Виктора] Януковича».

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«Почему популизм? Потому что прямо включает выборные должности, что не соответствует критериям люстрации, определенным в решениях ЕСПЧ. Почему реваншизм? Потому что ставит на одну ступень людей, которые расстреливали Майдан, и тех, кто его защищал. Таким образом нивелируется ценность "революции достоинства"», — подытожил свою позицию Петухов.

12 июля Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, согласно которому бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение не смогут занимать государственные посты. Согласно поправкам, разработанным командой Зеленского, под люстрацию могут попасть все члены правительства и Верховной Рады, включая спикера парламента, руководители Генпрокуратуры, Службы безопасности, Совета национальной безопасности и обороны, фискальной и таможенной служб, антимонопольного комитета и топ-менеджеры оборонных предприятий, которые занимали свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.

Послы стран «Большой семерки» раскритиковали документ, заявив, что нынешняя ситуация на Украине не сравнима с той, которая имела место после Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве в 2013-2014 годах.

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