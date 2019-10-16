На Украине нашелся первый поддержавший «формулу Штайнмайера» город

Харьковский городской совет принял обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором поддержал «формулу Штайнмайера». Об этом сообщается на сайте администрации города.

Депутаты считают, что «формула Штайнмайера» является единственным реальным путем к прекращению войны в Донбассе. По их мнению, отведение войск от линии соприкосновения не следует трактовать как отступление украинских сил. Авторы документа настаивают, что реализация соглашений позволит Украине прекратить огонь, вернуть территории и сохранить международную поддержку.

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При этом в обращении отмечается, что до проведения выборов в Донбассе должно произойти разоружение ополченцев и передача под контроль Киева российско-украинской границы. По словам депутатов, это защитит Украину от появления людей, стремящихся к войне на востоке, и будет способствовать проведению местных выборов «не под дулами автоматов, а под наблюдением ОБСЕ».

Также авторы утверждают, что «безответственные» политики в Львове, Полтаве и других городах, выступающие против реализации «формулы Штайнмайера» в действительности стремятся к продолжению конфликта в стране.

Как отмечает «Страна.ua», Харьковский горсовет стал первым выборным органом государственной власти на Украине, поддержавшим соглашения по Донбассу. Против формулы выступили советы Черновицкой, Черкасской, Хмельницкой, Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей, а также ряд городских советов.

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях. Тогда же был согласован график разведения войск, однако этот процесс был сорван.

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