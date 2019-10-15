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Россияне резко полюбили Украину благодаря Зеленскому

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Владимир Зеленский

Жители России стали лучше относиться к Украине после избрания Владимира Зеленского президентом страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром» и Киевским международным институтом социологии (КМИС), сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По данным исследования, 56 процентов россиян положительно относятся к Украине. Это в полтора раза больше, чем в феврале 2019 года.

Доля украинцев, которые отметили хорошее отношение к России, снизилась на три процента по сравнению с февралем 2019-го и составила 54 процента. Исследователи отмечают, что такие изменения находятся в пределах погрешности и не дают оснований говорить об ухудшении отношения жителей Украины к россиянам.

Большинство россиян (54 процента) и украинцев (49 процентов) выступают за открытые границы, а также отсутствие визового и таможенного контроля между странами.

Социологи отмечают, что такие результаты связаны с новым президентом Украины и первыми шагами, которые новое руководство делает для улучшения отношений между странами. Исследователи подчеркивают, что в условиях войны это очень неплохие показатели.

В России опрос проводился с 26 сентября по 2 октября, в выборку попал 1601 человек старше 18 лет из 137 населенных пунктов, расположенных в 50 регионах страны. Респонденты проходили личный опрос на дому.

На Украине исследование проходило с 6 по 16 сентября. КМИС методом личного интервью опросил 2035 человек из 110 населенных пунктов. Опрос не проводился в Крыму, а также на не подконтрольных Киеву территориях, расположенных на юго-востоке Украины.

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