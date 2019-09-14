На Украине предложили исключить дружбу с Россией из учебников

В Министерстве образования Украины предложили исключить из школьных учебников по истории упоминания о дружбе с Россией. Об этом глава ведомства Анна Новосад сказала, выступая на проходящей в Киеве 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), передает ТАСС.

Новосад отметила, что события 2013-2014 годов и начавшаяся после них война на юго-востоке страны «изменили политическую идентичность и сознание общества в разных отношениях». Глава украинского Минобра считает, что все эти события надо отображать в программах школ, в учебниках, «в том, как преподают учителя».

Она возмутилась тем, что спустя пять лет после тех событий во многих украинских учебниках вспоминается дружба с Россией. «Мы еще вспоминаем о дружеских отношениях с нашим врагом, поэтому здесь многое надо изменить», — сказала Новосад.

Говоря о системе украинского образования, министр заявила, что многие проблемы вырастают из «унаследованных негативов советской системы». «Украинская школа, к сожалению, приняла негативы советской системы. Она очень часто построена на страхе, пронизывающем все взаимоотношения: учителя — ученика, учителя — директора, директора — родителей», — отметила она, призвав перебороть этот страх.

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Ранее Министерство образования и науки Украины включило в программу 11 классов школы по истории тему по созданию Православной церкви Украины (ПЦУ) и предоставлению ей томоса об автокефалии.

Отношения России и Украины ухудшились после событий 2013-2014 годов. Тогда по республике прокатились антиправительственные акции протеста, получившие название Евромайдан. Итогом стала смена власти в стране, в результате вооруженного противостояния протестующих с силовиками погибли 106 человек.

В Донбассе не приняли факт государственного переворота и устроили вооруженное восстание против новой власти. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против провозгласивших независимость Луганской и Донецкой народных республик. Киев обвиняет Россию в участии в военных действиях, однако в Москве неоднократно подчеркивали, что конфликт на юго-востоке Украины носит внутригражданский характер.

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