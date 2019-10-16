Украинский премьер оправдался за поход на концерт неонацистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук никогда не слышал текстов неонацистской рок-группы «Сокира Перуна», из-за посещения концерта которой вокруг него разгорелся скандал. Об этом глава украинского кабмина заявил в ходе брифинга, передает издание «Новости Донбасса».

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Гончарук ответил: «Ни одного раза». Он также уточнил, что оказался на концерте из-за приглашения от украинских ветеранов, к которым он хотел продемонстрировать свое уважение. «Это не был концерт какой-то одной группы, на которую я специально пошел, потому что я фанат этой группы», — сказал он, указав, что на вечеринке выступали разные исполнители.

По его словам, скандал вокруг его присутствия на этом концерте связан с тем, что на Украине существует множество людей, пытающихся «расколоть общество». «Они могут из кого угодно, из вас сделать фашиста-нациста», — сказал Гончарук, добавив, что сам он придерживается «общечеловеческих ценностей, на почве которых можно объединить Украину».

Материалы по теме «Пусть Москва лежит в руинах» Украинские националисты учат детей убивать русских

14 октября стало известно, что Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. В качестве доказательства приводились фото с политиком на сцене на фоне коловрата, используемого неонацистскими группировками в качестве символики. Утверждалось, что Гончарук побывал на концерте группы «Сокира Перуна», организатором которого стал Андрей Медведько, обвиняемый в убийстве журналиста Олеся Бузины.

Весной 2018 года киевская полиция завела уголовное дело против этой группы из-за использования свастики и других нацистских символов, а также из-за фашистских призывов и цитат из высказываний итальянского диктатора Бенито Муссолини. Группа свою причастность к неонацизму отрицает.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!