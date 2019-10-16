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В партии Зеленского возмутились походом премьера на концерт неонацистов

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Алексей Гончарук

В партии «Слуга народа», поддерживающей президента Украины Владимира Зеленского, возмущены тем, что премьер-министр страны Алексей Гончарук посетил концерт неонацистской рок-группы «Сокира Перуна». Об этом пишет портал «Страна.ua» со ссылкой на источник в политической силе.

Сообщается, что вскоре депутаты потребуют объяснений премьера перед партией. «Внутри фракции народные депутаты, если говорить культурным языком, возмущены. Не хочу применять маты, но без них не получается. Мы не знаем, почему он так сделал, но я думаю, что это молодость, неопытность и глупость. Поступок этот будет обсуждаться, потому что так делать нельзя», — заявил источник.

Ранее в октябре партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала немедленной отставки премьера после его выступления на концерте. В то же время сам Гончарук заявил, что посетил мероприятие с целью провести встречу с представителями «Движения ветеранов Украины», чтобы поздравить их и сделать свой вклад в благотворительный сбор на госпиталь.

14 октября стало известно, что Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. В качестве доказательства приводились фото с политиком, стоящим на сцене на фоне коловрата, используемого неонацистскими группировками в качестве своей символики. Утверждалось, что Гончарук побывал на концерте группы «Сокира Перуна», организатором которого стал Андрей Медведько, обвиняемый в убийстве журналиста Олеся Бузины.

Весной 2018 года киевская полиция завела уголовное дело против этой группы из-за использования свастики и других нацистских символов, а также из-за фашистских призывов и цитат из высказываний итальянского диктатора Бенито Муссолини. Сама группа отвергает свою причастность к неонацизму.

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