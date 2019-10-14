Украинский премьер объяснил поход на неонацистский концерт

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил свой визит на концерт неонацистской группы «Сокира Перуна». Он написал об этом на странице в Facebook.

По его словам, он посетил мероприятие с целью провести встречу с представителями «Движения ветеранов Украины», чтобы поздравить их и сделать свой вклад в благотворительный сбор на госпиталь.

Премьер-министр объяснил, что он не заявлял об участии в этом мероприятии, так как не хотел делать из этого «публичный кейс».

«В программе деятельности нашего правительства мы отдельно прописали, что отношение к ветеранам в обществе должно быть почтительным и уважительным. Начинать надо с собственного примера. Поздравить с праздником тех, кто, жертвуя своей жизнью и комфортом, защищает нашу страну, — самое малое, что я мог вчера сделать», — заявил Гончарук.

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Ранее в понедельник сообщалось, что Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. В качестве доказательства приводится фото с политиком, стоящим на сцене на фоне коловрата, используемого неонацистскими группировками в качестве своей символики. Утверждается, что Гончарук побывал на выступлении группы «Сокира Перуна». Организатором концерта стал Андрей Медведько, которого обвиняют в убийстве журналиста Олеся Бузины.

На мероприятии Гончарук заявил: «То, что вы есть, дает нам возможность заниматься тем, что, как мне кажется, мы неплохо умеем. Мы на вас работаем. Я на вас работаю. Спасибо вам, и празднуйте! Вы очень крутые».

Весной 2018 года киевская полиция завела уголовное дело против этой группы из-за использования свастики и других нацистских символов, а также из-за фашистских призывов и цитат из высказываний итальянского диктатора Бенито Муссолини. Сама группа отвергает свою причастность к неонацизму.

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